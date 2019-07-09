В США умер миллиардер, который два раза баллотировался в президенты

В США скончался 89-летний бизнесмен Росс Перо, который два раза баллотировался на пост президента страны - в 1992 и 1996. В 2019 году Forbes оценивал состояние предпринимателя в 4,1 миллиарда долларов.



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Перо инвестировал в технологические компании. Свою трудовую карьеру предприниматель начал в 1957 году в компании IBM. Позже он организовал собственную контору, которая занималась выполнение госконтрактов в сфере компьютеризации. Перо вложил 20 миллионов долларов в компанию NeXT, которую основал Стив Джобс после ухода из Apple.

В президенты бизнесмен баллотировался как независимый кандидат, не вступая в республиканскую или демократическую партию. В 1992 году он набрал 18,9% избирателей - рекордный результат для беспартийного кандидата с 1912 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Forbes обновил список самых богатейших политиков.

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