В США скончался 89-летний бизнесмен Росс Перо, который два раза баллотировался на пост президента страны - в 1992 и 1996. В 2019 году Forbes оценивал состояние предпринимателя в 4,1 миллиарда долларов.
Перо инвестировал в технологические компании. Свою трудовую карьеру предприниматель начал в 1957 году в компании IBM. Позже он организовал собственную контору, которая занималась выполнение госконтрактов в сфере компьютеризации. Перо вложил 20 миллионов долларов в компанию NeXT, которую основал Стив Джобс после ухода из Apple.
В президенты бизнесмен баллотировался как независимый кандидат, не вступая в республиканскую или демократическую партию. В 1992 году он набрал 18,9% избирателей - рекордный результат для беспартийного кандидата с 1912 года.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Forbes обновил список самых богатейших политиков.
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