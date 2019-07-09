Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности было вынуждено исследовать регион, в котором затонула советская атомная подлодка "Комсомолец". Глубоководный аппарат сделал снимок рубки подводной лодки, а также измерил уровень радиационного загрязнения у реакторного отсека.
Сейчас уровень радиационного загрязнения в реакторном отсеке превышает норму в 100 000 раз. Атомная подводная лодка "Комсомолец" затонула около 30 лет назад. Примечательно, что впервые повышенный радиационный фон был зарегистрирован норвежцами в 2007 году.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об атомной подводной лодке "Комсомолец". Лодка, которой и поныне принадлежит мировой рекорд погружения на 1032 метра, "скоропостижно" затонула неожиданно дня всех. Погибло 42 человека, спаслось 27. День гибели подлодки "Комсомолец" считается в России Днем памяти погибших подводников...
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