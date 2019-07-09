Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым тот факт, что Индия продолжает "упиваться успехом" по поводу повышения пошлин на американские товары. Индийские власти приняли решение повысить пошлины на товары из США в середине июня. До этого правительство откладывало это решение на протяжении года.
Недавно газета Economic Times сообщала о том, что большая торговая делегация должна в ближайшее время посетить Нью-Дели. Источники издания утверждают, что делегация должна провести торговые переговоры и урегулировать вопрос с пошлинами.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Индия ввела пошлины на 28 категорий американских товаров.
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