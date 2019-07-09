Трамп заявил, что Индия заплатит за введение пошлин

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым тот факт, что Индия продолжает "упиваться успехом" по поводу повышения пошлин на американские товары. Индийские власти приняли решение повысить пошлины на товары из США в середине июня. До этого правительство откладывало это решение на протяжении года.



Трамп подчеркнул опасность конфликта между Индией и Пакистаном / Новости от 28.02.2019 12:35

Недавно газета Economic Times сообщала о том, что большая торговая делегация должна в ближайшее время посетить Нью-Дели. Источники издания утверждают, что делегация должна провести торговые переговоры и урегулировать вопрос с пошлинами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Индия ввела пошлины на 28 категорий американских товаров.

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