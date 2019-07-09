В Эстонии сочли провокацией салют в России в честь освобождения Таллина

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокацией заявление Министерства обороны России о том, что 22 сентября в Москве дадут салют в честь 75-летия со дня освобождения Таллина.



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По словам министра, для Эстонии Вторая мировая война означала оккупацию со стороны Германии и СССР. "После ухода из Таллина немецких войск в 1944 году город был снова оккупирован, и празднование этого неприемлемо", - написал он на своей странице в Facebook и добавил, что намерен вручить российскому послу ноту протеста.

Напомним, накануне стало известно, что с апреле 2019 года по 9 мая 2020 года в Москве на Поклонной горе проведут 17 праздничных салютов в память об освобождении советских и европейских городов. В текущем году уже давали салюты в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая) и Минска (3 июля).