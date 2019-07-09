Недавнее землетрясение в Калифорнии спровоцировало появление громадного разлома, который теперь виден со спутников на околоземной орбите. Разлом обнаружили на снимках спутников компании Planet Labs. Пользователи социальных сетей отмечают, что разлом образовался недалеко от эпицентра землетрясения.
Результатом подземных толчков в Калифорнии стало то, что ряд автомобильных трасс оказались повреждены. Сейчас местные власти перекрыли некоторые участки дорог для их ремонта. Более 200 тысяч жителей штата осталось без электроэнергии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Калифорнии произошло самое сильное землетрясение за последние 20 лет.
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