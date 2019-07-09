Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предстоящая встреча с российским лидером на Валааме не будет носить тайный характер. По словам Лукашенко, оппозиционные СМИ активно используют эту тему, чтобы создать лишний повод для критики.
"Я не для того еду на Валаам, чтобы там секретно что-то решать. Это наша православная святыня. Я очень благодарен президенту России за возможность своими глазами посмотреть на восстановление святыни. Ни о каких тайнах речь не идет", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что существуют вопросы, которые ему необходимо решить с Владимиром Путиным в открытом формате: поставка белорусских товаров в Россию, а также установление цен на энергоносители.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему Александр Лукашенко разочаровался во Владимире Зеленском.
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