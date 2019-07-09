Лукашенко опроверг секретный характер переговоров с Путиным на Валааме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предстоящая встреча с российским лидером на Валааме не будет носить тайный характер. По словам Лукашенко, оппозиционные СМИ активно используют эту тему, чтобы создать лишний повод для критики.



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"Я не для того еду на Валаам, чтобы там секретно что-то решать. Это наша православная святыня. Я очень благодарен президенту России за возможность своими глазами посмотреть на восстановление святыни. Ни о каких тайнах речь не идет", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что существуют вопросы, которые ему необходимо решить с Владимиром Путиным в открытом формате: поставка белорусских товаров в Россию, а также установление цен на энергоносители.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему Александр Лукашенко разочаровался во Владимире Зеленском.

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