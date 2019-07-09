Частное испанское предприятие Undercover Global, отвечавшее за охрану посольства Эквадора в Лондоне, вело круглосуточную слежку за журналистом и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Как сообщает газета El Pais, компания особенно интересовалась информацией, касающейся адвокатов и помощников Ассанжа. На видео попали десятки его встреч с юристами, на которых обсуждалась линия защиты журналиста.
За время слежки сотрудники компании узнали о планах адвокатов Ассанжа переправить его из посольства и более безопасное место. Обсуждалась идея того, чтобы тайно вывести журналиста из здания, а затем отправить в Россию или на Кубу, однако Ассанж отказался от такого сценария.
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