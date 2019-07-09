На Украине создали пособие по вооруженному конфликту в Донбассе

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработало пособие "АБВ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)".



Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта разрешения конфликта в Донбассе / Новости от 24.05.2019 18:36

Краткий словарь основан на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права. Он призван помочь в работе журналистам, государственным служащим и политикам.

"Чем лучше мы понимаем, что происходит и почему - тем быстрее мы будем двигаться в направлении решения конфликта и возвращения устойчивого мира, а также сможем это просто и корректно объяснить обществу", - заявил глава ведомства Вадим Черныш.

Напомним, в 2016 году власти Украины ограничили доступ на рынок страны печатной продукции "антиукраинского содержания" из России.