Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработало пособие "АБВ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)".
Краткий словарь основан на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права. Он призван помочь в работе журналистам, государственным служащим и политикам.
"Чем лучше мы понимаем, что происходит и почему - тем быстрее мы будем двигаться в направлении решения конфликта и возвращения устойчивого мира, а также сможем это просто и корректно объяснить обществу", - заявил глава ведомства Вадим Черныш.
Напомним, в 2016 году власти Украины ограничили доступ на рынок страны печатной продукции "антиукраинского содержания" из России.
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Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.