CNN: дело Кевина Спейси могут закрыть из-за недостатка улик

Окружной судья штат Массачусетс Томас Барнетт сообщил телеканалу CNN, что дело о насилии против актера Кевина Спейски может быть закрыто из-за того, что обвинение не предоставило достаточное количество улик. По словам судьи, потерпевший отказался предоставлять телефон, с которого он отправлял своей девушке детали насильственного инцидента.



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Ранее адвокатам Кевина Спейси предоставили распечатку главой улики обвинения - переписку Энтони Рэппа с девушкой, в которой он описывал произошедший более 30 лет назад инцидент. Защита Спейси заявила, что должна лично изучить телефон, чтобы подтвердить факт наличия улики, однако семья Рэппа отказалась предоставить устройство.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в 2017 году актер Кевин Спейси признался общественности в том, что он гей.

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