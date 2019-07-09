Тереза Мэй защитила британского посла от нападок Трампа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала британского посла в США Кима Дэррока, который подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа.



Визит Трампа в Великобританию запомнился не речами, а конфузами / Новости от 05.06.2019 11:57

Ранее в издании Daily Mail появилась информация о том, что британский дипломат назвал команду Трампа некомпетентной, непредсказуемой и расколотой. В ответ на это Трамп обрушился с критикой в адрес Дэррока и Мэй. Американский президент отказаться иметь какие-либо дела с британским послом, а премьер-министра обвинил в том, что она устроила "беспорядок с Brexit".

По словам самой Мэй, британский посол "по-прежнему пользуется абсолютной поддержкой правительства". Для Великобритании важно, "чтобы послы могли давать честные, без прикрас, оценки политики в стране, где они работают", подчеркнула премьер.