На Украине пригрозили взорвать здание, если Киев не свернет учения НАТО

Украинской телерадиокомпании "Первый городской" пришло анонимное письмо с угрозой о минировании здания редакции.



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Письмо пришло по электронной почте. В нем сказано, что в здании якобы находится взрывное устройство с таймером, который "начинает детонацию автоматически" с момента открытия письма.

Неизвестные требуют от властей постсоветской республики остановить военные учения Sea Breeze 2019 и вывести из акватории Одесского порта корабли Североатлантического альянса.

В письме говорится о том, что, если за сутки военные учения не будут приостановлены, а корабли НАТО не покинут Одессу, здание якобы взорвется.

Отметим, что прибывшие на место происшествия стражи правопорядка не нашли взрывоопасных предметов.