В Латвии появился национальный бренд — "Латыш/латышка".
Такой логотип отныне украшает продукцию всех без исключения компаний постсоветской республики.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook сообщает партия "Русский союз Латвии".
Сообщается, что маркировка присутствует на одежде, лодках, велосипедах, автомобилях и много чем еще.
Авторы инициативы считают, что бренд "Латыш/латышка" способствует популяризации местных производителей.
"Русский союз Латвии" напоминает, что в постсоветской республике живут не только латыши — согласно официальной статистике, больше 40% граждан Латвии являются русскоязычными.
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