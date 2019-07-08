В Латвии на товарах местного производства теперь пишут "Латыш/латышка"

В Латвии появился национальный бренд — "Латыш/латышка".



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Такой логотип отныне украшает продукцию всех без исключения компаний постсоветской республики.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook сообщает партия "Русский союз Латвии".

Сообщается, что маркировка присутствует на одежде, лодках, велосипедах, автомобилях и много чем еще.

Авторы инициативы считают, что бренд "Латыш/латышка" способствует популяризации местных производителей.

"Русский союз Латвии" напоминает, что в постсоветской республике живут не только латыши — согласно официальной статистике, больше 40% граждан Латвии являются русскоязычными.