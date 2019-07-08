Со стены станции метро "Делиси" в Тбилиси убрали надпись на русском языке. Об этом сообщает Тбилисская транспортная компания.
"Надпись не соответствовала грузино- и англоязычной системе, ее демонтаж уже долгое время стоял в повестке дня", - отметили в пресс-службе компании и добавили, что надпись убрали в рамках ремонтных работ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сразу несколько кафе и ресторанов в Грузии подняли цены для клиентов из России. Стоимость блюд для россиян возросла на 20%.
Таким образом руководство заведений отвечает на "российскую оккупацию" 20% территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт", - заявил владелец одного из кафе.
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