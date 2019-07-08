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Экс-глава "Формулы-1": Путин – человек слова, он должен править Европой

Мир print

Бывший исполнительный руководитель чемпионата "Формула-1" Берни Экклстоун в позитивном ключе высказался в адрес Владимира Путина.

В интервью британскому изданию The Times бизнесмен назвал действующего президента Российской Федерации "человеком слова".

По словам Берни Экклстоуна, Владимир Путин должен управлять не только Россией, но и всей Европой.

Также экс-руководитель чемпионата "Формула-1" заявил, что если бы кто-то стрелял в Путина, то он бы загородил президента России от пуль.

Берни Экклстоун подчеркнул, что действующий президент Российской Федерации является "хорошим человеком", который никогда бы не позволил себе чего-то, что принесло бы людям вред.

Экклстоун отметил, что не верит в причастность Владимира Путина к инциденту в Солсбери, а вхождение Крымского полуострова в состав России считает не аннексией, а попыткой главы государства "объединить страну".

Напомним, что два года назад Экклстоуна выгнали с поста исполнительного руководителя "Формулы-1". Он, отметим, руководил чемпионатом долгих 40 лет.

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Темы крым путин европа россия солсбери формула-1 великобритания
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