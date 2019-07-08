Избранный президент Латвии ошибся в тексте клятвы главы государства

Избранный президент Латвии Эгилс Левитс допустил ошибку в тексте торжественной клятвы.



Новым президентом Латвии избрали судью Суда ЕС Эгилса Левитса / Новости от 29.05.2019 14:22

Об этом сообщает ведущий латышский новостной портал Delfi.

Инцидент, пишут авторы материала, произошел на внеочередном заседании Сейма по случаю вступления Эгилса Левитса в должность действующего президента постсоветской республики.

"Ко всем я буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть", — произнес Левитс в конце клятвы.

Присутствующие попросили избранного президента Латвии повторить клятву — в конце должно было звучать "с осознанием", а не "на совесть".

Напомним, что Эгилс Левитс был избран президентом Латвии 29 мая текущего года.