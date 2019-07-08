Бывшего президента Украины Петра Порошенко во время предвыборного тура жители Хмельницкого встретили криками "Ганьба!".
В переводе с украинского языка на русский слово это означает "Позор".
Видео инцидента опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook предприниматель и народный депутат Верховной рады Александр Онищенко.
Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
На кадрах бывший президент постсоветской республики идет по улицам Хмельницкого и приветствует жителей города. В какой-то момент на пожелание Петра Порошенко "доброго дня" вдруг раздаются крики "иди отсюда" и "позор".
Примечательно, что пользователи сети интернет, пишет "Страна.ua", сочувствия к экс-президенту Украины не высказали. Встречу назвали "достойной", атмосферу "хорошей", а также заметили, что драка бы ее не испортила.
Отметим, что на сегодняшний день, по информации СМИ Украины, в отношении Петра Порошенко ведется восемь уголовных дел — выдвинуты обвинения в государственной измене, злоупотреблении служебным положением и, например, коррупции.
Стало известно, что в свой последний месяц на посту главы постсоветской республики Порошенко снял со своего счета в банке по меньшей мере 34 миллиона долларов наличными.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи сети интернет активно обсуждают странное поведение действующего президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
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