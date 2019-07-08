"Позор!": во время предвыборного тура Порошенко освистали в Хмельницком

Бывшего президента Украины Петра Порошенко во время предвыборного тура жители Хмельницкого встретили криками "Ганьба!".

В переводе с украинского языка на русский слово это означает "Позор".

Видео инцидента опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook предприниматель и народный депутат Верховной рады Александр Онищенко.

Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

На кадрах бывший президент постсоветской республики идет по улицам Хмельницкого и приветствует жителей города. В какой-то момент на пожелание Петра Порошенко "доброго дня" вдруг раздаются крики "иди отсюда" и "позор".

Примечательно, что пользователи сети интернет, пишет "Страна.ua", сочувствия к экс-президенту Украины не высказали. Встречу назвали "достойной", атмосферу "хорошей", а также заметили, что драка бы ее не испортила.

Отметим, что на сегодняшний день, по информации СМИ Украины, в отношении Петра Порошенко ведется восемь уголовных дел — выдвинуты обвинения в государственной измене, злоупотреблении служебным положением и, например, коррупции.

Стало известно, что в свой последний месяц на посту главы постсоветской республики Порошенко снял со своего счета в банке по меньшей мере 34 миллиона долларов наличными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи сети интернет активно обсуждают странное поведение действующего президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.

Читайте также:

Украинские СМИ обвинили Порошенко в "газовом ограблении" Украины.