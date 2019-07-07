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Берлускони в Риме пообещал Путину работать над отношениями Европы и РФ

Мир » Европа print

Сильвио Берлускони признался, какое обещание дал Владимиру Путину в минувший четверг в Риме.


Берлускони - друг Путина и России

Об этом бывший премьер-министр Италии рассказал в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

Берлускони заявил, что пообещал действующему президенту Российской Федерации и дальше работать над становлением России как неотъемлемой части Европы и всего свободного мира.

По словам экс-премьера Италии, Владимир Путин высоко оценил его обещание.

Напомним, что глава РФ в минувший четверг посетил с официальным визитом Италию. В течение часа Путин беседовал с папой Римским Франциском, а также встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером страны Джузеппе Конте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что итальянский художник, вдохновленный визитом Путина, при помощи трактора "нарисовал" на поле портрет крестителя Руси князя Владимира.

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Темы рим путин италия европа берлускони
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