Сильвио Берлускони признался, какое обещание дал Владимиру Путину в минувший четверг в Риме.
Об этом бывший премьер-министр Италии рассказал в интервью итальянскому изданию Il Giornale.
Берлускони заявил, что пообещал действующему президенту Российской Федерации и дальше работать над становлением России как неотъемлемой части Европы и всего свободного мира.
По словам экс-премьера Италии, Владимир Путин высоко оценил его обещание.
Напомним, что глава РФ в минувший четверг посетил с официальным визитом Италию. В течение часа Путин беседовал с папой Римским Франциском, а также встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером страны Джузеппе Конте.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что итальянский художник, вдохновленный визитом Путина, при помощи трактора "нарисовал" на поле портрет крестителя Руси князя Владимира.
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