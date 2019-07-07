"Ротация": Волкер объяснил наращивание войск РФ на границе с Украиной

Наращивание войск Российской Федерации на государственной границе с Украиной является частью ротации.



США вынуждают Украину напасть на Россию / Новости от 26.12.2018 16:08

Об этом, сообщают украинские средства массовой информации, "Голосу Америки" заявил специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер.

Российские войска в этом регионе, передает заявление Волкера агентство новостей УНИАН, "приходят и уходят". Подобное, указал специалист, происходит в течение вот уже нескольких лет кряду.

Наращивание войск РФ на границе с Украиной есть не какое-либо новое продвижение, а всего лишь ротация, резюмировал Курт Волкер.

Напомним, что под ротацией принято понимать чередование, смену чего-либо.

Отметим, что из-за роста военной активности Североатлантического альянса Россия действительно усилила войска Западного и Южного военных округов за счет сокращения других своих группировок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие средства массовой информации обвинили действующего президента США Дональда Трампа в ослаблении НАТО.

Читайте также:

США признали готовность к войне с Россией на Украине.