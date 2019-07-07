Власти Великобритании выделят 22,5 миллионов долларов на "противодействие дезинформации и фальсификации новостей" в Восточной Европе.
Также эти деньги пойдут на укрепление "независимых" средств массовой информации на Западных Балканах.
Согласно предоставленной информации, $22,5 млн будут выделены Фондом предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности.
В Британии считают, что средства простимулируют создание "сбалансированного и непредвзятого контента" в СМИ.
Отметим, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, будто лишь каждый десятый житель планеты имеет доступ к свободным средствам массовой информации.
Фейковые же новости, указал глава МИД Британии, а также дезинформация раскачивают современное общество.
Также Джереми Хант назвал Великобританию мировым лидером в противодействии дезинформации. Специалист указал, что Лондону помог опыт "инцидента в Солсбери".
Напомним, что финансированием так называемых "независимых" средств массовой информации в России и все той же Восточной Европе занимаются и Соединенные Штаты Америки.
В феврале текущего года, например, стало известно, что Вашингтон выделит 661 миллион долларов Совету управляющих по вопросам вещания, который занимается антироссийской пропагандой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экс-глава британской разведки объявил о "политическом нервном срыве" Великобритании из-за ситуации вокруг выхода страны из Евросоюза.
Читайте также:
Объявлены "кары" Британии России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.