Британия выделит $22,5 млн на борьбу с "дезинформацией" в Европе

Власти Великобритании выделят 22,5 миллионов долларов на "противодействие дезинформации и фальсификации новостей" в Восточной Европе.



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Также эти деньги пойдут на укрепление "независимых" средств массовой информации на Западных Балканах.

Согласно предоставленной информации, $22,5 млн будут выделены Фондом предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности.

В Британии считают, что средства простимулируют создание "сбалансированного и непредвзятого контента" в СМИ.

Отметим, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, будто лишь каждый десятый житель планеты имеет доступ к свободным средствам массовой информации.

Фейковые же новости, указал глава МИД Британии, а также дезинформация раскачивают современное общество.

Также Джереми Хант назвал Великобританию мировым лидером в противодействии дезинформации. Специалист указал, что Лондону помог опыт "инцидента в Солсбери".

Напомним, что финансированием так называемых "независимых" средств массовой информации в России и все той же Восточной Европе занимаются и Соединенные Штаты Америки.

В феврале текущего года, например, стало известно, что Вашингтон выделит 661 миллион долларов Совету управляющих по вопросам вещания, который занимается антироссийской пропагандой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экс-глава британской разведки объявил о "политическом нервном срыве" Великобритании из-за ситуации вокруг выхода страны из Евросоюза.

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