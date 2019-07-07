Иран будет сокращать обязательства по ядерной сделке каждые два месяца

Иран намерен сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые два месяца.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Специалист указал, что Тегеран направит Европейскому союзу послание о приостановке своей части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Также Аббас Арагчи отметил, что Иран приступил к обогащению урана на уровне выше 3,76%, предусмотренного ядерной сделкой.

Напомним, что 1 июля Международное агентство по атомной энергии предупредило о превышении Ираном потолка запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Тегеран же заявил, что собирается обогащать уран на уровне выше предусмотренного сделкой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением.

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