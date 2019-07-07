Иран намерен сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые два месяца.
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Специалист указал, что Тегеран направит Европейскому союзу послание о приостановке своей части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.
Также Аббас Арагчи отметил, что Иран приступил к обогащению урана на уровне выше 3,76%, предусмотренного ядерной сделкой.
Напомним, что 1 июля Международное агентство по атомной энергии предупредило о превышении Ираном потолка запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Тегеран же заявил, что собирается обогащать уран на уровне выше предусмотренного сделкой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением.
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