Опрос: подавляющее большинство граждан Украины живет в режиме экономии

Украинская неправительственная исследовательская компания Research & Branding Group провела опрос с целью выяснить, испытывают ли украинцы материальные проблемы.



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Выяснилось, что подавляющее большинство населения современной постсоветской республики — 91% — живут в постоянном режиме экономии.

Так, сообщают социологи, украинские семьи экономят в среднем по четырем или же даже пяти статьям расходов. Например, указывают в Research & Branding Group, 54% опрошенных признались, что экономят на отпуске, чуть меньше — 52% — признались, что экономят на одежде, а 48% респондентов предпочитают сокращать траты на продукты питания.

Больше трети же — 39% — граждан Украины экономят на коммунальных услугах.

Напомним, что в конце мая текущего года Всемирный банк назвал Украину одним из беднейших государств Восточной Европы на сегодняшний день.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года.

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