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"Политический нервный срыв": экс-глава MI-6 о выходе Британии из ЕС

Мир » Европа » Евросоюз print

Очевидно, что Великобритания сегодня переживает политический нервный срыв.


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Об этом заявил бывший глава Секретной разведывательной службы Британии Джон Сойерс, сообщает британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC.

Из-за выхода страны из Европейского союза, пояснил экс-главы MI-6, "многим тревожно".

Под угрозой, считает Сойерс, оказались "международный статус и устойчивость британской экономики".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании не платить $50 млрд долларов отступных по Brexit.

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Темы bbc brexit европа евросоюз разведка великобритания
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