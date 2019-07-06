Министр экономики Грузии заявила о намерении сохранить торговлю с РФ

Грузия не откажется от торговли с Россией. Такое заявление сделала министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава во время встречи с грузинскими фермерами, виноделами и представителями туристической индустрии.



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"Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%. Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет", - цитирует ее слова агентство ТАСС.

Министр добавила, что у грузинских производителей должен быть свободный выбор торговли с любой страной, где их продукция будет продаваться лучше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за первое полугодие 2019 года Грузия экспортировала в Россию более 25 миллионов бутылок вина. Это на 6% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

По данным грузинского агентства, за период с января по июнь Россия стала лидером среди импортеров вина. На втором месте идет Украина, которая закупила около 3,7 миллионов бутылок вина. Далее идет Китай (3,5 млн), Польша (более 1,8 млн) и Казахстан (1,6 млн).