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Экс-канцлер ФРГ заподозрил Трампа в желании найти вассалов США

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Президент США Дональд Трамп контролирует все действия союзников и диктует им свои условия, разрушая сложившуюся европейскую экономическую систему. Такое мнение высказал бывший канцлер Германии и действующий председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер.


Как Европа поссорилась с Дональдом Трампом / Новости от 16.11.2018 23:08

"Под знаменем свободы и рыночной экономики Трамп преднамеренно разрушает основанную на правилах глобальную экономическую систему. Самое опасное в нем то, что он пытается диктовать друзьям, что они должны делать в политическом и экономическом плане. Это означает, что он ищет не партнеров, но вассалов", - сказал он в интервью немецкой газете Handeldblatt. 

В качестве примера Шредер указал на действия американского посла в Германии Ричарда Гренелла, который позволяет себе публично критиковать оборонный бюджет страны и автомобильную промышленность. 

"Я бы хотел, чтобы федеральное правительство Германии ему, наконец, объяснило, что это не его дело. Мы не банановая республика!", - сказал бывший канцлер ФРГ. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп продолжает свою риторику о том, кто и сколько из европейских государств должен тратить на собственную оборону. Зигмар Габриэль, экс-министр иностранных дел Германии, высказал свое мнение по данному вопросу.

Как считает бывший немецкий министр иностранных дел, у главы Соединенных Штатов Америки нет никакого морального или политического права указывать государствам Европы на то, сколько и куда они должны тратить.

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Темы сша трамп шредер вассалы германия
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