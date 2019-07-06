Президент США Дональд Трамп контролирует все действия союзников и диктует им свои условия, разрушая сложившуюся европейскую экономическую систему. Такое мнение высказал бывший канцлер Германии и действующий председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер.
"Под знаменем свободы и рыночной экономики Трамп преднамеренно разрушает основанную на правилах глобальную экономическую систему. Самое опасное в нем то, что он пытается диктовать друзьям, что они должны делать в политическом и экономическом плане. Это означает, что он ищет не партнеров, но вассалов", - сказал он в интервью немецкой газете Handeldblatt.
В качестве примера Шредер указал на действия американского посла в Германии Ричарда Гренелла, который позволяет себе публично критиковать оборонный бюджет страны и автомобильную промышленность.
"Я бы хотел, чтобы федеральное правительство Германии ему, наконец, объяснило, что это не его дело. Мы не банановая республика!", - сказал бывший канцлер ФРГ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп продолжает свою риторику о том, кто и сколько из европейских государств должен тратить на собственную оборону. Зигмар Габриэль, экс-министр иностранных дел Германии, высказал свое мнение по данному вопросу.
Как считает бывший немецкий министр иностранных дел, у главы Соединенных Штатов Америки нет никакого морального или политического права указывать государствам Европы на то, сколько и куда они должны тратить.
Читайте также: Трамп уничтожил Европу, но не Китай и Иран
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Версия о взрыве газа на "Лошарике", которую опровергает минобороны, имеет право на существование, считает командир атомной подводной лодки Игорь Британов.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.