Почти 15% кандидатов в депутаты Верховной Рады в одномандатных округах являются безработными. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.
"Не хочу обидеть людей, которые временно не работают, но у меня возникает вопрос, почему вторая по массовости категория тех, кто подается на выборы, это безработные?", - риторически спросила она.
Из общего количества кандидатов по одномандатным округам, 26% - это руководители и работники предприятий, 14,8% - безработные. Далее идут предприниматели, работники учебных заведений и пенсионеры, пояснила глава ЦИК.
Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля по мажоритарно-пропорциональной системе. По спискам от партий изберут 225 депутатов, остальных - в мажоритарных округах.
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