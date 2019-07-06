В ЦИК Украины удивились числу безработных кандидатов в депутаты Рады

Почти 15% кандидатов в депутаты Верховной Рады в одномандатных округах являются безработными. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.



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"Не хочу обидеть людей, которые временно не работают, но у меня возникает вопрос, почему вторая по массовости категория тех, кто подается на выборы, это безработные?", - риторически спросила она.

Из общего количества кандидатов по одномандатным округам, 26% - это руководители и работники предприятий, 14,8% - безработные. Далее идут предприниматели, работники учебных заведений и пенсионеры, пояснила глава ЦИК.

Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля по мажоритарно-пропорциональной системе. По спискам от партий изберут 225 депутатов, остальных - в мажоритарных округах.