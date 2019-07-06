Концепция "противодействия пагубному влиянию Кремля", опубликованная Агентством по международному развитию (USAID), наводит на размышления "относительно адекватности ее авторов". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что документ призван насаждать русофобию и сеять страх перед Россией, запугивая всех "стремлением Москвы всюду подрывать демократию". Создание этой концепции объясняется желанием подчинить другие государства влиянию США и заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ.
Американские функционеры также стремятся не допустить нормализации отношений между Россией и США на фоне "конструктивной тональности" встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии, считают в МИД России.
"Злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет усилия России к выстраиванию конструктивного взаимодействия с США", - отмечают в ведомстве.
Напомним, цель американской концепции заключается в оказании помощи правительствам стран-партнеров, которых Россия "пытается отделить от США". Речь идет о постсоветских странах и государствах бывшего Варшавского договора.
"Мы сделаем так, чтобы путинским олигархам было трудно спрятать свои незаконно полученные активы с помощью наших финансовых институтов", - заявил помощник руководителя европейского бюро USAID Брок Берман.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разрабатываемая США стратегия "Троянского коня" в отношении России предусматривает использование двух эшелонов сил специальных операций, в один из которых войдут украинские военные.
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