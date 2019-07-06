Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выполнять Минские соглашения в полном объеме ради установления мира и урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.
В интервью немецкому изданию Deutsche Welle глава государства заверил журналистов, что согласен выполнить все, что прописано в Минских соглашениях. По словам Зеленского, он не подписывал этот документ, но поддерживает его, поскольку желает мира в Донбассе.
Ранее президент Украины прибыл в Донбасс с рабочей поездкой, приуроченной к пятой годовщине возвращения под контроль киевских властей Славянска и Краматорска Донецкой области.
Напомним, в мае Зеленский осмотрел позиции вооруженных сил Украины в Донбассе, город Счастье и станицу Луганскую, где побывал на посту наблюдения и в блиндажах.
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