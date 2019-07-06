Экс-президент Украины Петр Порошенко за три дня до инаугурации Владимира Зеленского снял со своих банковских счетов более 34 миллионов долларов наличными на неизвестные цели. Об этом заявил юрист Андрей Портнов, подавший уже пять заявлений в Государственное бюро расследований против бывшего главы государства.
"В деле отмывания Порошенко преступных доходов появились новые интересные факты. Оказывается, за три дня до инаугурации он снял со счета в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке три раза по одному миллиону долларов. Прямо физически и именно наличными", - написал он на своей странице в Facebook.
По информации юриста, Порошенко снимал ровные суммы от одного до двух миллионов долларов. Он предположил, что политик пытался спасти свои деньги от предстоящего ареста или же снимал средства для подкупа избирателей, финансирование митингов и содержание подконтрольных СМИ.
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