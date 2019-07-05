Байден: НАТО перестанет существовать через 5 лет

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что НАТО прекратит существование через пять лет, если Трампа переизберут на второй срок. Также Байденрезко раскритиковал действующего президента США за его торговую политику.



Джо Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в США / Новости от 25.04.2019 19:41

По мнению политика, торговые противостояния США и Китая могут нанести непоправимый ущерб американским сельскохозяйственным компаниям, а также промышленникам. Ранее Джо Байден заявлял, что в случае победы на выборах в 2020 году будет продвигать идею равенства и начнет борьбу с расизмом.