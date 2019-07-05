Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям требует отключить электричество в главном офисе национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании постсоветской республики.
Напомним, что на минувшей неделе в Окружной административный суд Киева действительно поступил иск от Госслужбы Украины по ЧС. Ведомство требовало отключить офис "Укрэнерго" от электричества, опечатать помещение и запретить доступ в здание.
Дело в том, что в главном офисе "Укрэнерго" обнаружено большое количество нарушений правил пожарной безопасности.
Пресс-служба национальной энергетической компании поясняет, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вменяет "Укрэнерго" отсутствие системы мер для предотвращения и тушения пожаров, а также быстрого реагирования на них.
В компании предупредили, что отключение электричества в головном офисе может привести к потере контроля над энергосистемой всей Украины — ведь там, согласно предоставленной информации, находится центральный диспетчерский пункт.
В "Укрэнерго" отметили, что риски особенно критичны именно сегодня, в первые дни работы новой модели рынка электроэнергии в постсоветской республике.
Напомним, что с 1 июля на Украине начала работать новая модель рынка электроэнергии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жителям Киева пришли счета за водоотвод горячей воды, которой у них по факту не было якобы несколько месяцев.
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