Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, который прекращает полномочия главы Донецкой областной администрации Александра Куць. Глава государства назначил на этот пост Павла Кириленко. На данный момент Донецкая областная администрация находится в Краматорске, поскольку здание ОГА в Донецке занято силами самопровозглашенной ДНР.
Украинский телеканал "24" рассказал, что новый глава Донецкой ОГА родился в 1986 году в городе Макеевка Донецкой области. Окончил Национальную юридическую академию в Харькове, затем работал в украинской прокуратуре, имеет звание подполковника юстиции.
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