Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, который прекращает полномочия главы Донецкой областной администрации Александра Куць. Глава государства назначил на этот пост Павла Кириленко. На данный момент Донецкая областная администрация находится в Краматорске, поскольку здание ОГА в Донецке занято силами самопровозглашенной ДНР.



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Украинский телеканал "24" рассказал, что новый глава Донецкой ОГА родился в 1986 году в городе Макеевка Донецкой области. Окончил Национальную юридическую академию в Харькове, затем работал в украинской прокуратуре, имеет звание подполковника юстиции.