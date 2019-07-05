Берлускони прокомментировал встречу с Путиным в аэропорту Рима

Экс-премьер Италии, а ныне председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони провел неформальную встречу с Владимиром Путиным в аэропорту Рима. Российский лидер прилетел в столицу Италии для диалога с главой итальянского правительства Джузеппе Конте и папой Франциском.



Берлускони: «Россия должна быть членом Евросоюза, мы против антироссийских санкций» / Новости от 08.02.2019 11:55

После встречи с президентом РФ Берлускони заявил, что в очередной раз убедился в своей дружбе с Владимиром Путиным и их взаимоуважении. Экс-премьер также подчеркнул важность партнерских отношений между Италией и Россией. Берлускони рассказал Путину, что он и его партия "Вперед, Италия" приложат все усилия для снятия антироссийских санкций.