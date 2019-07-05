Сухогруз "Иван Лапин" выставили на аукцион в Литве

На аукцион в Литве выставили российский сухогруз "Иван Лапин", который находится под арестом и принадлежит компании "Мурманское морское пароходство". Первая стадия торгов завершится 5 августа. Стартовая цена судна составляет 2,4 миллиона евро.



Российский сухогруз с пьяным капитаном врезался в мост в порту в Южной Корее / Новости от 28.02.2019 19:18

Сухогруз "Иван Лопатин" не покидал порт Клайдепы с октября 2017 года. Тогда его должны были отремонтировать, однако организация, которая предоставляла ремонтные услуги обанкротилась.