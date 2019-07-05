На аукцион в Литве выставили российский сухогруз "Иван Лапин", который находится под арестом и принадлежит компании "Мурманское морское пароходство". Первая стадия торгов завершится 5 августа. Стартовая цена судна составляет 2,4 миллиона евро.
Сухогруз "Иван Лопатин" не покидал порт Клайдепы с октября 2017 года. Тогда его должны были отремонтировать, однако организация, которая предоставляла ремонтные услуги обанкротилась.
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