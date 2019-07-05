На протяжении почти тридцати лет действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко "русифицировал" постсоветскую республику.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
Накануне Дня независимости Белоруссии, напоминают авторы материала, Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо увеличить численность армии. Глава государства подчеркнул, что постсоветская республика в случае необходимости не должна просить помощи ни у Североатлантического альянса, ни у Российской Федерации.
Удивительно, сообщает Rzeczpospolita, что данное высказывание принадлежит человеку, который на протяжении четверти века старательно и целенаправленно связывал Белоруссию с Россией, заключив с Москвой политический и военный союзы.
Александр Лукашенко, пишут авторы материала, в День независимости Белоруссии отметил, что Минск может попросить защиты у Российской Федерации. "Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее", перечислил глава постсоветской республики преимущества российского покровительства.
Но для того, чтобы РФ защищала братскую республику, необходимо войти в ее состав, предупредил Лукашенко граждан страны.
"Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", заявил тогда президент Белоруссии, удивляются в польском издании Rzeczpospolita.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лукашенко призвал Польшу к ответу в связи с размещением на ее территории военных баз Североатлантического альянса.
Читайте также:
Батька мечется. До чего доскачется?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.