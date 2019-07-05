Rzeczpospolita: Лукашенко целенаправленно "русифицировал" Белоруссию

На протяжении почти тридцати лет действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко "русифицировал" постсоветскую республику.



Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры / Новости от 23.04.2019 00:56

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Накануне Дня независимости Белоруссии, напоминают авторы материала, Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо увеличить численность армии. Глава государства подчеркнул, что постсоветская республика в случае необходимости не должна просить помощи ни у Североатлантического альянса, ни у Российской Федерации.

Удивительно, сообщает Rzeczpospolita, что данное высказывание принадлежит человеку, который на протяжении четверти века старательно и целенаправленно связывал Белоруссию с Россией, заключив с Москвой политический и военный союзы.

Александр Лукашенко, пишут авторы материала, в День независимости Белоруссии отметил, что Минск может попросить защиты у Российской Федерации. "Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее", перечислил глава постсоветской республики преимущества российского покровительства.

Но для того, чтобы РФ защищала братскую республику, необходимо войти в ее состав, предупредил Лукашенко граждан страны.

"Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", заявил тогда президент Белоруссии, удивляются в польском издании Rzeczpospolita.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лукашенко призвал Польшу к ответу в связи с размещением на ее территории военных баз Североатлантического альянса.

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