Генпрокуратура Украины требует ареста имущества Виктора Ющенко

Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество бывшего президента постсоветской республики Виктора Ющенко.



Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал как победить \

Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, "Украинские новости", например, сообщают, что перечень имущества Виктора Ющенко, который предложено арестовать, очень большой.

Конкретизировать, что именно рекомендуется арестовать, источник не стал.

Напомним, что ранее пресс-секретарь главы Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган сообщала о подозрениях в адрес экс-президента постсоветской республики в присвоении имущества резиденции другого бывшего главы государства — Виктора Януковича. Речь идет о резиденции "Межигорье" в поселке Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

Примечательно, что Виктор Ющенко назвал обвинения безосновательными.

Отметим, что Ющенко являлся третьим президентом Украины и занимал пост главы государства с 2005 года по 2010 год.

Во внешней политике отдавал предпочтение сближению с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. В вопросах размещения американских систем противоракетной обороны в Восточной Европе поддержал Вашингтон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Виктор Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду.

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