Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество бывшего президента постсоветской республики Виктора Ющенко.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, "Украинские новости", например, сообщают, что перечень имущества Виктора Ющенко, который предложено арестовать, очень большой.
Конкретизировать, что именно рекомендуется арестовать, источник не стал.
Напомним, что ранее пресс-секретарь главы Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган сообщала о подозрениях в адрес экс-президента постсоветской республики в присвоении имущества резиденции другого бывшего главы государства — Виктора Януковича. Речь идет о резиденции "Межигорье" в поселке Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.
Примечательно, что Виктор Ющенко назвал обвинения безосновательными.
Отметим, что Ющенко являлся третьим президентом Украины и занимал пост главы государства с 2005 года по 2010 год.
Во внешней политике отдавал предпочтение сближению с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. В вопросах размещения американских систем противоракетной обороны в Восточной Европе поддержал Вашингтон.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Виктор Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду.
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