Бывший премьер-министр Польши не платит алименты более полутора лет

Представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский рассказал журналистам, что экс-премьер Польши Казимеж Марцинкевич может быть привлечен к ответственности за неуплату алиментов на протяжении последних 18 месяцев.



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Марцинкевич занимал должность главы правительства в 2005-2006 годах. По решению суда он должен каждый месяц выплачивать своей бывшей жене Изабелле Ольхович денежное довольствие на ребенка в размере 4 тысяч злотых, что составляет чуть более одной тысячи долларов.

"Сейчас проводится расследование. Прокурор был вынужден предъявить нарушителю обвинение в уклонении от уплаты алиментов. Действия Марцинкевича поставили потерпевшую в сложную ситуацию и невозможность удовлетворения основных жизненных необходимостей", - пояснил Лапчиньский.

Экс-премьер не признает свою вину. Судебным приставом также не удалось взыскать алименты с его банковского счета, поскольку там нет денежных средств. Несмотря на это, его бывшая жена утверждает, что Марцинкевич скрывает свои доходы.