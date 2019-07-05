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Власти Индии обвинили в прорыве дамбы крабов

Мир » Азия » Южная Азия print

Увеличение популяции местных крабов стало причиной прорыва дамбы "Тивара" в Индии.

Об этом заявил глава Министерства водных ресурсов штата Махараштра Танаджи Савант.

Слова чиновника цитирует индийская ежедневная газета Hindustan Times.

По словам Танаджи Саванта, резко увеличившаяся популяция крабов построила на плотине большие норы, которые со временем ее и разрушили.

Напомним, что в конце июня на южные и западные — к ним и относится штат Махараштра — штаты Индии обрушились сильные муссонные дожди. Это и спровоцировало прорыв дамбы "Тивара".

От наводнения пострадало с десяток местных населенных пунктов. Есть, сообщают средства массовой информации Индии, погибшие и пропавшие без вести.

Танаджи Савант, глава Министерства водных ресурсов пострадавшего от паводка штата Махараштра, назвал произошедшее "неблагоприятным стечением обстоятельств".

Отметим, что крабы живут не только в соленой, но и пресной воде. Часто они перебираются в реки и там довольно успешно размножаются. Дело в том, что членистоногие могут приспособиться к любым условиям окружающей среды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Индия совсем перестала закупать российскую сельскохозяйственную продукцию.

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Темы дождь крабы индия дамба власть паводок плотина наводнение
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