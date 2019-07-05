В одном из мусорных баков Лондона обнаружили секретные файлы, в которых описываются правила безопасности на секретной химической базе. После инцидента экс-министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд призвал правительство провести расследование.
По словам Рифкинда, документы из мусорного бака могут относиться к военно-научному центру Портон-Дауну в Уилтшире. Ее называют самой секретной лабораторией в мире. Во время Первой мировой войны именно в этом центре изготовлялось химическое оружие. Сейчас на территории центра хранятся образцы нервнопаралитического газа "Зарин" и вируса Эбола.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.