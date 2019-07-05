В Лондоне в мусорном баке нашли секретные файлы о химоружии

В одном из мусорных баков Лондона обнаружили секретные файлы, в которых описываются правила безопасности на секретной химической базе. После инцидента экс-министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд призвал правительство провести расследование.



Рассекреченные Документы из архивов КГБ

По словам Рифкинда, документы из мусорного бака могут относиться к военно-научному центру Портон-Дауну в Уилтшире. Ее называют самой секретной лабораторией в мире. Во время Первой мировой войны именно в этом центре изготовлялось химическое оружие. Сейчас на территории центра хранятся образцы нервнопаралитического газа "Зарин" и вируса Эбола.