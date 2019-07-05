Жительница Калифорнии съела за 10 минут 32 бургера

Калифорнийка Молли Скалер уже пятый раз подряд стала победителем местных соревнований по скоростному поеданию бургеров. Соревнования ежегодно организовывает сеть закусочных в Вашингтоне. На состязание съезжаются американцы со всей страны.



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В 2019 году соревнования были приурочены к празднованию Дня независимости США, который отмечается 4 июля. В прошлом году, Скалер, которая весит менее 60 килограмм, удалось съесть за десять минут 27 булочек с котлетой и поставить рекорд. В этом году она побила свой рекорд и съела рекордные 32 бургера за то же время. Главный приз состязаний - чек на 1500 долларов.

Примечательно, что аппетит Молли Скалер постоянно помогает ей зарабатывать. Недавно она даже получила автомобиль за победу в конкурсе на скоростное поедание куриных крылышек. За 30 минут она съела 501 куриное крыло.