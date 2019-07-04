Патриарх раскольнической УПЦ КП Филарет сравнил главу ПЦУ с Иудой

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет сравнил митрополита Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания с Иудой.



Филарет созвал поместный собор для восстановления патриархата / Новости от 20.06.2019 15:12

Таким образом Филарет ответил на вопрос издания "Страна.ua" о причинах конфликта. "Ответ такой: почему среди 12 апостолов был Иуда? Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа, а потом после этого всего пошел и продал своего учителя за 30 сребреников", - ответил патриарх.

Он добавил, что Епифаний стал "уничтожать Киевский патриархат ради угождения Константинополю".

Напомним, конфликт между сторонами разгорелся в июне. Сначала Филарет заявил, что ПЦУ не является канонической церковью, а томос фактически подчиняет эту церковную структуру Константинополю. По словам патриарха, он не ознакомился с содержанием документа до его подписания. После этого священнослужитель объявил о восстановлении УПЦ КП и создании собственного синода. В ответ ПЦУ лишила его "канонического" права управления епархией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Филарет допустил сосуществование на Украине трех православных Церквей. "В Украине будет церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет ограниченный томос, и будет существовать третья независимая церковь - Украинская православная церковь Киевского патриархата", - сказал он.

Патриарх подчеркнул, что не станет возражать, если ПЦУ решит объединиться с Украинской православной церковью Киевского патриархата.

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