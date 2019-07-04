МИД России выразил протест за обозначение юга Курил территорией Японии

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста Японии за обозначение южных Курильских островов японской территорией в материалах к саммиту G20 в Осаке. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Море ошибок: Токио на G20 представил Курилы японскими / Новости от 01.07.2019 00:46

"Дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита G20 материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых южнокурильские острова РФ обозначены как территория Японии", - передает ее слова агентство ТАСС.

Дипломат добавила, что в ноте указывается на злоупотребление Японией функциями председателя G20 для продвижения "необоснованных территориальных претензий" к России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что повышенное внимание представителей СМИ к термокружке Владимира Путина, из которой он пил на приеме во время саммита G20 в Осаке, вызвало недоумение в Кремле.

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