Министерство иностранных дел России направило ноту протеста Японии за обозначение южных Курильских островов японской территорией в материалах к саммиту G20 в Осаке. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита G20 материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых южнокурильские острова РФ обозначены как территория Японии", - передает ее слова агентство ТАСС.
Дипломат добавила, что в ноте указывается на злоупотребление Японией функциями председателя G20 для продвижения "необоснованных территориальных претензий" к России.
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