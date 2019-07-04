Представитель Швеции в Парламентской ассамблее ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен заявила, что Украина мешает работе миссии в Донбассе. Такое заявление глава Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам сделала в связи запретом украинской стороны посетить ДНР и ЛНР.
Ранее Киев запретил въезд миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ на неподконтрольную Украине территорию. Поэтому члены ПА ОБСЕ готовят доклад, используя информацию из других источников.
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