Массовая акция протеста возле парламента в Тбилиси была организованной попыткой захвата власти. К такому заключения пришла Генеральная прокуратура Грузии, сообщается в докладе, опубликованном на сайте ведомства.
"На основании проведенного расследования и показаний десятков свидетелей следственный орган пришел к выводу, что в ночь с 20 на 21 июня 2019 года отдельные лица намеревались насильственно свергнуть и захватить правительство страны путем мятежа", - отмечают в прокуратуре.
Первый этап предполагал захват парламента, за этим должны были последовать "дальнейшие действия по захвату власти", сказано в заявлении. В ведомстве пообещали продолжить расследования по статье о попытке насильственного изменения конституционного строя и по статье об организации массовых беспорядков.
"По данному делу были проведены дополнительные следственные действия, опрошены свидетели и потерпевшие. За это время до 60 человек дали показания следствию", - уточняют в Генпрокуратуре.
Отдельные судебные экспертизы проводятся в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне митинга.
Напомним, массовые акции протеста начались в Грузии 20 июня на фоне визита в страну российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Он принял участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, заняв место спикера грузинского парламента, что возмутило оппозицию.
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