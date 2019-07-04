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Генпрокуратура Грузии: протесты в Тбилиси - это попытка захвата власти

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Массовая акция протеста возле парламента в Тбилиси была организованной попыткой захвата власти. К такому заключения пришла Генеральная прокуратура Грузии, сообщается в докладе, опубликованном на сайте ведомства. 


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"На основании проведенного расследования и показаний десятков свидетелей следственный орган пришел к выводу, что в ночь с 20 на 21 июня 2019 года отдельные лица намеревались насильственно свергнуть и захватить правительство страны путем мятежа", - отмечают в прокуратуре. 

Первый этап предполагал захват парламента, за этим должны были последовать "дальнейшие действия по захвату власти", сказано в заявлении. В ведомстве пообещали продолжить расследования по статье о попытке насильственного изменения конституционного строя и по статье об организации массовых беспорядков. 

"По данному делу были проведены дополнительные следственные действия, опрошены свидетели и потерпевшие. За это время до 60 человек дали показания следствию", - уточняют в Генпрокуратуре. 

Отдельные судебные экспертизы проводятся в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне митинга.

Напомним, массовые акции протеста начались в Грузии 20 июня на фоне визита в страну российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Он принял участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, заняв место спикера грузинского парламента, что возмутило оппозицию. 

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Темы грузия тбилиси протесты беспорядки захват власти генпрокуратура
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