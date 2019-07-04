Китайцам запретили ходить по улицам с голым торсом

Китайские власти потребовали от жителей соблюдать правила приличия, несмотря на жаркую погоду. Правительство издало специальный циркуляр, которые запрещает китайцам появляться на улице с оголенным торсом, а также босиком.



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Также жителям Китая запретили купаться, мыться, плавать и стирать одежду в фонтанах и водоемах, расположенных в черте городов. В качестве наказания за нарушение циркуляра выбрали порицание и штрафы. Виновных будут показывать на телевидении, а также печатать в городских газетах.