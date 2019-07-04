Дружеские отношения между Украиной и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) остались в прошлом. Такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.
По ее словам, сегодня отношения между Киевом и ПАСЕ нельзя назвать партнерскими. Раньше между сторонами существовало полное доверие и взаимное уважение, подчеркнула представитель МИД Украины.
Когда ПАСЕ пользовалась авторитетом, то украинская сторона приглашала представителей совещательного органа наблюдать за ходом выборов. У международной организации по-прежнему есть право наблюдать за избирательным процессом, но Украина больше не станет приглашать наблюдателей, добавила Зеленко.
Дипломат призвала ПАСЕ "вступить в диалог и провести консультации" с делегацией Украины в Ассамблее, поскольку организация отменила требование к России исполнять не одно, а семь решений, которые были приняты в ответ на действия Москвы против Киева.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал об инциденте, который произошел на заседании ПАСЕ. По словам Березы, руководитель немецкой делегации в Парламентской ассамблее грубо высказался в отношении украинской делегации.
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