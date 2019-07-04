Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что британские морпехи арестовали судно Grace 1, которое перевозило нефть для Сирии в обход санкций ЕС. Пикардо сам приказал военным захватить судно.
Власти Гибралтара выяснили, что танкер Grace 1 следовал на терминал нефте-перерабатывающего завода Баянис, который находится на территории Сирии и принадлежит компании, находящейся под санкциями Евросоюза.
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