Великобритания захватила танкер с нефтью для Сирии

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что британские морпехи арестовали судно Grace 1, которое перевозило нефть для Сирии в обход санкций ЕС. Пикардо сам приказал военным захватить судно.



Экипаж рассказал, что танкер в Оманском заливе повредил «летающий объект» / Новости от 14.06.2019 18:18

Власти Гибралтара выяснили, что танкер Grace 1 следовал на терминал нефте-перерабатывающего завода Баянис, который находится на территории Сирии и принадлежит компании, находящейся под санкциями Евросоюза.