Власти Исландии законодательно закрепили "бесполые" фамилии

Исландские парламентарии абсолютным большинством приняли законопроект, который изменяет правила образования фамилий. Сейчас в стране используют матрономические или патрономические фамилии, за основу которых брались имена отца или матери.



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В большинстве, исландские фамилии заканчиваются на "son" и "dottir" в зависимости от пола. Однако теперь у родителей есть возможность не ограничивать своего ребенка по гендерному признаку и дать его фамилии приставку "barn". Для этого даже не потребуется медицинское заключение.