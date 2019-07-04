Исландские парламентарии абсолютным большинством приняли законопроект, который изменяет правила образования фамилий. Сейчас в стране используют матрономические или патрономические фамилии, за основу которых брались имена отца или матери.
В большинстве, исландские фамилии заканчиваются на "son" и "dottir" в зависимости от пола. Однако теперь у родителей есть возможность не ограничивать своего ребенка по гендерному признаку и дать его фамилии приставку "barn". Для этого даже не потребуется медицинское заключение.
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