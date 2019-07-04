Более 50% американцев не поддерживают импичмент против Трампа

Социологическая служба Gallup провела исследование, чтобы определить процент американцев, которые поддерживают импичмент против Дональда Трампа. Результаты опроса показали, что за вынесения ноты недоверия действующему президенту США высказались 45% респондентов.



Конгресс США заявил о возможном импичменте Трампа / Новости от 30.05.2019 09:29

Остальные 53% считают, что Дональд Трамп находится на своем месте и его не нужно отстранять от должности. Аналитики Gallup утверждают, что показатель неприязни американцев к Трампу выше, чем у Билла Клинтона после инцидента с Моникой Левински и у Ричарда Никсона после Уотергейсткого скандала.

Опрос был проведен среди 1018 совершеннолетних граждан США.