Социологическая служба Gallup провела исследование, чтобы определить процент американцев, которые поддерживают импичмент против Дональда Трампа. Результаты опроса показали, что за вынесения ноты недоверия действующему президенту США высказались 45% респондентов.
Остальные 53% считают, что Дональд Трамп находится на своем месте и его не нужно отстранять от должности. Аналитики Gallup утверждают, что показатель неприязни американцев к Трампу выше, чем у Билла Клинтона после инцидента с Моникой Левински и у Ричарда Никсона после Уотергейсткого скандала.
Опрос был проведен среди 1018 совершеннолетних граждан США.
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