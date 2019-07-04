ЦИК Украины снял с выборов в Раду блогера Шария

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду блогера Анатолия Шария.



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Как уточняет агентство "РБК Украина", ЦИК также запретил участвовать в выборах и экс-главе администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрею Клюеву. Члены комиссии единогласно поддержали оба решения. Пересмотреть регистрацию этих лиц попросил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

"Господи, да будет воля Твоя. Если ЦИК меня снимет - это будет таким пиаром, который я никогда не смог бы купить даже за 100 млн долларов. Такой усиленной работы над усилением позиций политической силы я не помню. Вообще не помню, никогда такого не было", - написал Шарий на своей странице в Twitter.

Накануне Служба безопасности Украины начала проверку и отношении Клюева и Шария. Ведомство намерено проверить данные о их пребывании на территории страны в течение последних пяти лет. Клюева подозревают в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам, а Шария - в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во главе своей партии "Движение новых сил" примет участие в досрочных парламентских выборах на Украине.

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