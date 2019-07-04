Накануне празднования дня независимости США в Вашингтон доставили обещанную Дональдом Трампом военную технику. Примечательно, что обещанные танки оказались совсем не новыми.
На первых доставленных в столицу США бронемашинах "Брэдли" увидели ржавчину. Она скрывалась под краской, но в тех местах, где краска облупилась можно было усмотреть "американскую военную мощь". Все отверстия бронемашин были залеплены скотчем, а главный ствол и пулеметы - сняты.
Как ранее сообщали американские СМИ, технику разместят на Национальной аллее. Президент США Дональд Трамп произнесет речь со ступеней мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.
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